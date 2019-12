Montichiari, brucia ex birreria: vigili del fuoco al lavoro

(red.) Nella tarda serata di ieri, venerdì 6 dicembre, varie squadre dei vigili del fuoco da Brescia, Salò e Gardone Valtrompia sono state chiamate a compiere un intervento di spegnimento di un incendio a Montichiari, nella bassa. Le fiamme sono divampate all’interno di una cascina che da qualche tempo è dismessa dopo aver ospitato un ristorante e poi una birreria. La zona è quella dell’aeroporto Gabriele D’Annunzio e gli operatori antincendio hanno impiegato diverse ore per domare il rogo.

La colonna di fumo e le fiamme che si stagliavano nell’oscurità erano evidenti, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Questa mattina, sabato 7 dicembre, i vigili del fuoco sono tornati sul posto con i carabinieri della stazione locale per capire le cause dell’incendio. Ogni pista è al vaglio, compresa quella dolosa.