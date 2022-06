Referendum, 934.503 i bresciani chiamati alle urne

Brescia. Sono 934.503 i bresciani chiamati domenica 12 giugno alle urne per votare i cinque quesiti abrogativi del referendum sulla Giustizia.

Dalle 7 alle 23 urne aperte in tutta la provincia con migliaia di elettori (oltre 75mila) chiamati anche a rinnovare i consigli comunali in 11 municipi del bresciano (Acquafredda, Bienno, Darfo, Desenzano, Gottolengo, Gussago, Mura, Odolo, Palazzolo, Paspardo, Provaglio). Lo spoglio delle amministrative avverrà successivamente a quello del referendum, a partire dalle 14 di lunedì 13 giugno.

Affinchè i quesiti referendari siano ritenuti validi, occorre la maggioranza assoluta. I seggi aperti in città saranno 203, in provincia 1.171: non obbligatoria, ma “fortemente raccomandata” la mascherina.

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, presente nel bresciano per l’inaugurazione dell’Arena del futuro di Brebemi, a Chiari, si è espressa sul referendum, rimarcando le scarse informazione e dibattito sul tema, che avrebbero potuto favorire una maggiore partecipazione al voto.