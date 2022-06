Brione, in salvo il giovane speleologo ferito 100 metri sotto terra

Brione. Sospiro di sollievo alcuni minuti prima della mezzanotte di sabato 4 giugno 2022 per la sorte del giovane speleologo di Rovato che, dopo essersi infortunato a circa 100 metri di profondità durante una spedizione all’interno della grotta Fierrarol di Vesalla Lo330 a Brione, in Valtrompia, è stato recuperato e riportato in superficie dai soccorritori attorno alle 23,30.

Il giovane rovatese di 24 anni si è infortunato subendo una lussazione una spalla durante una spedizione organizzata da alcuni appartenenti al Gruppo Speleologico Montorfano Cai di Coccaglio.

Dopo l’incidente, intorno alle 14 uno dei compagni è risalito e ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco con una squadra speleologica e il supporto di una postazione mobile di comando e coordinamento.

Una volta raggiunto a circa 100 metri sottoterra, l’arto del giovane infortunato è stato fasciato e immobilizzato, poi è iniziata una lenta risalita con l’aiuto dei soccorritori, mentre altri fornivano assistenza dall’esterno. Nonostante l’operazione sia stata rallentata da alcuni passaggi stretti e ripidi, tutto si è concluso positivamente.