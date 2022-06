Brione, speleologo di 24 anni bloccato nella grotta Fierrarol Vesalla

Brione. Soccorritori mobilitati nel pomeriggio di questo sabato, dopo che poco dopo le 14 è arrivata una segnalazione del 118 per il recupero di un ragazzo di 24 anni intrappolato a circa 100 metri di profondità durante un’escursione speleologica nella grotta Fierrarol Vesalla Lo330 sul monte di Brione, in Valtrompia.

Il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni amici, ma per un problema fisico è rimasto bloccato all’interno. Sono intervenuti il soccorso alpino con la sezione speleologica, i vigili del fuoco con una squadra del comando di Brescia e un supporto con una postazione mobile di comando e coordinamento, attivato viste la difficolta delle comunicazioni in zona e la mobile Saf (speleo alpino fluviale). Le operazioni sono in corso.