Villa Carcina, Sp345 chiusa per lavori al raccordo autostradale

Villa Carcina. Verrà chiusa al traffico, dalla mezzanotte di giovedì 2 giugno alle 6 di lunedì 6 giugno la strada provinciale 345 a Villa Carcina (Brescia), all’altezza di via Garibaldi.

Lo stop al traffico è legato alla realizzazione del raccordo autostradale e sarà istituito all’altezza della località Codolazza, dalla rotonda di Pregno a Costorio e la circolazione verrà deviata sulla «bretellina» che collega Villa Carcina a San Vigilio. Potranno accedervi solamente i residenti, mentre il transito verrà deviato su via Veneto e via Sardegna. Si preannunciano rallentamenti e disagi. A vigilare sulla circolazione gli agenti della polizia locale.