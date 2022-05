Incendio all’alba in una ditta di Gardone Valtrompia

Gardone Valtrompia. Incendio all’alba di lunedì in una azienda di Gardone Valtrompia, nel bresciano. Attorno alle 5 l’allarme: sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Brescia, Gardone e Lumezzane.

Le fiamme sono divampate in una ditta che effettua trattamenti su metalli e leghe leggere. Le fiamme hanno interessato macchinari e materiale di deposito e l’impianto di raffreddamento. Sono in corso il travaso di vasche di acido. Al momento non ci sono persone coinvolte. Verifiche in corso anche da parte di Ats, Arpa e Carabinieri. Foto 2 di 2



Non si registrano feriti e l’incendio è stato contenuto, anche se i pompieri sono ancora la lavoro per mettere in sicurezza la zona.