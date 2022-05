Sostegni economici per la domiciliarità, come richiederli in Valtrompia

Gardone Valtrompia. Sono pubblicati sul sito di Civitas srl dei Comuni di Valle Trompia e della Comunità Montana i bandi relativi all’accesso ai sostegni economici per la domiciliarità e la vita indipendente di persone disabili o non autosufficienti residenti nell’ambito di Valle Trompia.

“I bandi sono complementari ad un complesso sistema di servizi assistenziali, di cura e sanitari che i Comuni, l’ambito ed il distretto territoriale di ASST Spedali Civili garantiscono sul territorio a tutela e sostegno delle persone con disabilità o non autosufficienti e le loro famiglie” afferma il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, architetto Gianmaria Giraudini. “Le prestazioni economiche previste dai bandi sono finanziate con il Fondo per le Non Autosufficienze di Regione Lombardia e saranno corrisposte ai beneficiari per il periodo da giugno di quest’anno al mese di maggio del 2023” continua il Presidente.

Il Presidente Giraudini sottolinea inoltre che nel territorio della Valle Trompia negli ultimi anni sono stati sperimentati numerosi e significativi progetti di vita indipendente per adulti con disabilità grave e che il bando emanato oggi contribuisce a mantenere attive alcune delle esperienze in corso o dare la possibilità di progettare nuove sperimentazioni.

I bandi prevedono l’erogazione di buoni mensili a sostegno della permanenza presso il domicilio del valore di 200 euro per le cure garantite dal caregiver familiare, 400 euro per l’assistenza assicurata da un assistente familiare regolarmente contrattualizzato e 7oo euro per i progetti di vita indipendente a favore di persone adulte con disabilità. Condizione essenziale per l’accesso ai benefici è la presenza di una disabilità grave e il possesso di una certificazione ISEE in corso di validità inferiore a 25.000 euro per gli adulti e 40.000 euro per i minori.

I bandi sono reperibili sul sito di Civitas Valletrompia, alla sezione Notizie, dove è possibile accedere direttamente alla piattaforma informatica su cui presentare l’istanza di partecipazione ai bandi, entro il termine del 16 giugno 2022.