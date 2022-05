Nave, addio a Ivo Fabbri: sue le armi preferite sui set cinematografici

Nave. Nave saluta Ivo Fabbri, classe 1928, imprenditore e fondatore della Fabbri di Nave, azienda armiera bresciana, scomparso domenica all’età di 94 anni.

Originario di Sant’Arcangelo di Romagna, Fabbri aveva dato vita, in Valtrompia, ad un’officina specializzata e ricercata nella costruzione di armi, comparse anche su diversi set cinematografici internazionali. Armi cesellate come gioielli, pezzi unici assoluti, prodotti in numero limitatissimo e per questo preziosi.

Le creazioni di Fabbri, che era affiancato in azienda dal figlio Tullio, erano state acquistate dal John Milius, regista di «Conan il barbaro» e «Un mercoledì da leoni», ma comprate anche da Steve Spielberg, Tom Sellec, Eric Clapton e dal re Juan Carlos di Spagna.

Nel 1962 fondò con Daniele Perazzi la «Perazzi e Fabbri» che sfornò uno dei fucili che nel 1964 a Tokio vinsero l’oro olimpico.

L’azienda cambiò strada nel 1965, separando le carriere dei loro fondatori: Fabbri si spostò poi a Concesio dove l’azienda si specializzò in armi da caccia.

I funerali di Fabbi sono fissati per le 14 di mercoledì 11 maggio nella basilica minore di Sant’Antonino martire di Pieve di Concesio.