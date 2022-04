Irma, si incendia canna fumaria: danni ingenti al tetto

Irma. Paura ad Irma, nel bresciano, per un rogo che ha interessato il tetto di un’abitazione in via Nenvilla, nella serata di sabato, vigilia di Pasqua.

A prendere fuoco la canna fumaria dell’edificio: in beve le fiamme hanno avviluppato la copertura della casa, circa 200 metri quadri, danneggiandola pesantemente.

Tre le squadre dei vigili del fuoco al lavoro, da Brescia e da Lumezzane che hanno lavorato a lungo per avere la meglio sull’incendio, particolarmente vigoroso. Sul posto anche un’autobotte, due fuoristrada e due Aps (autopompa serbatoio), due ambulanze e un’auto medica. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, ingenti invece i danni riportati dall’abitazione.