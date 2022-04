Irma: brucia una cascina, paura per due famiglie

Irma. Alle ore 20.15 di sabato sera è arrivato l’allarme al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia per l’incendio di una canna fumaria e di un tetto in legno in una cascina nel comune di Irma, in Valtrompia. Sono intervenute tre squadre di pompieri, una della centrale di Brescia e due del distaccamento volontario di Lumezzane.

Le operazioni sono state rese difficili dalle difficoltà per l’approvvigionamento idrico e sul posto sono state inviate due autopompe con serbatoio, due fuoristrada allestiti per l’antincendio e un’autobotte. Poiché nella cascina abitano due famiglie con bambini, sono state mandate in soccorso due ambulanze e un’automedica; da Brescia è partito anche l’elicottero. Stando alle informazioni raccolte, però, i residenti sono riusciti a mettersi in salvo e non risultano feriti né intossicati dal fumo.