Nave, acquedotto di Piezze in secca: arriva l’autobotte

Nave. Dopo Borno, in Valcamonica, dove sono scattate alcune restrizioni sull’utilizzo dell’acqua (rubinetti chiusi dalle 22 alle 6) dovute alla situazione di siccità, anche a Nave, nella Valle del Garza, sono state segnalate alcune criticità legate all’erogazione dell’acqua.

A2A è intervenuta rilevando che a causare il disagio è l’acquedotto di Piezze, in secca. La sorgente in Val Listrea , infatti, non erogava più acqua, causando il problema che è stato risolto con l’intervento di autobotti.

A preoccupare però è la prossima stagione estiva, con l’aumento delle necessità d’acqua. Il Comune sta monitorando l’acquedotto e le tubazioni, per intervenire in caso di dispersioni e perdite.

Intanto, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza che limita i consumi di acqua potabile ai soli usi domestici, igienico-sanitari, antincendio e produttivi. Vietato innaffiare giardini, orti, lavare auto e riempire piscine. Chiuse anche le fontane e gli impianti di irrigazione pubblica.