Sarezzo, 73enne investita da un motorino: è grave

Sarezzo. Grave incidente nella mattinata di venerdì 8 aprile, lungo la provinciale 345. Una donna di 73 anni è stata investita mentre attraversava la strada da un motorino alla cui guida vi era un 17enne.

L’anziana ha riportato gravi ferite ed è stata trasferita in ospedale con l’ambulanza. Per la donna è stato attivato un codice rosso. Solo qualche escoriazione per il minorenne che era alla guida della motocicletta.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia intercomunale della Valtrompia.