Autostrada Valtrompia: Borghesi (Lega), “Il via libera delle commissioni conclude l’iter parlamentare”

Roma. “Ulteriore passo in avanti dell’iter relativo all’atto del governo con lo schema di dpcm per l’individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera, all’interno del quale è presente anche il raccordo autostradale della Val Trompia”, annuncia in una nota il senatore valtrumplino della Lega, Stefano Borghesi. “Le commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno dato parere favorevole al provvedimento, che per quanto riguarda la bretella della Val Trompia ha proposto la nomina dell’ing. Eutimio Mucilli in sostituzione dell’ing. Nicola Prisco”.

“Conclusosi questo passaggio formale”, continua Borghesi, “tocca ora alla presidenza del Consiglio procedere con questa nomina tecnica che, come già ribadito in precedenza, di fatto toglie ogni alibi sul fronte della realizzazione di un’opera fondamentale per il nostro territorio che tutti ci auguriamo possa ricevere quella spinta decisiva nell’interesse di cittadini e imprese. L’iter istituzionale si avvia quindi alla sua definitiva conclusione, dopodiché non resterà che l’effettiva messa in atto dei lavori di realizzazione”.