Lumezzane, escursionista ferito soccorso dal Cnsas

(red.) Intervento, nella serata di mercoledì 23 marzo, per la V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino, Stazione di Valle Trompia.

La richiesta di soccorso è partita intorno alle 19: un escursionista aveva riportato un trauma a una caviglia e non riusciva a proseguire.

Si trovava lungo un sentiero in località Passata della Crocetta, a quota di 1050 metri.

I tecnici hanno raggiunto l’infortunato, lo hanno valutato dal punto di vista sanitario e immobilizzato.

Nel frattempo è giunto anche l’elisoccorso di Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza).

Le squadre – nove in tutto i tecnici impegnati – hanno trasportato l’uomo con la barella portantina fino al punto in cui era atterrato l’elicottero. È seguito il trasporto in ospedale. Infine, i soccorritori sono rientrati con le tre persone, illese, che erano con l’infortunato. L’intervento è terminato in tarda serata.