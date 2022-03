Soccorso Alpino, doppio intervento a Brescia e Sarezzo

(red.) Due interventi in pochi minuti oggi, lunedì 21 marzo 2022, che hanno visto impegnati i tecnici della Stazione di Valle Trompia del Soccorso alpino bresciano. A Sarezzo, a una quota di circa 550 metri, una escursionista aveva un problema a una caviglia e non riusciva a proseguire. L’allertamento è arrivato poco dopo le 13. Le squadre sono salite a piedi e, dopo avere effettuato la valutazione sanitaria, l’hanno imbarellata e portata a valle.

L’intervento era ancora in corso quando è arrivato un secondo allertamento, alle 15, per una donna scivolata mentre era in falesia, sul Monte Maddalena, a Brescia. Sono partiti tre tecnici, a eventuale supporto delle operazioni dell’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha recuperato l’infortunata e l’ha portata in ospedale.