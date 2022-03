Concesio, donna investita mentre attraversa la triumplina

Una signora 70enne è stata ricoverata all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso dopo essere stata investita nella mattina di venerdì da un’auto mentre attraversava via Europa a Concesio. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale.

La donna stava attraversando la provinciale 345 triumplina a Concesio quando, per cause in corso di accertamento, è stata investita da una Range Rover. E’ stata soccorsa dagli operatori sanitari che l’hanno trasportata al Civile.