Bertuzzi (Centro Democratico): “Più attenzione sulla sicurezza in Valtrompia”

(red.) Massimo Bertuzzi del centro democratico fa un appello a tutti i sindaci della Valle Trompia, alla comunità montana e alle forze dell’ordine. “Fate molta attenzione; in questi giorni a Magno di Gardone Valtrompia, in località Caregno, hanno messo nei prati dei bocconi avvelenati. sono pericolose per bimbi e animali. In Valtrompia succedono tante cose ma nessuno fa niente. Son avvenuti tanti crimini; dal pestaggio dei ragazzini ai furti nelle abitazioni, ma siamo sempre come prima. C’è tanta tristezza tra i cittadini valtrumplini. Ora siamo stanchi, servono fatti che diano una speranza ai residenti onesti”.