Lumezzane, accolti i primi profughi ucraini: due ragazze e un bimbo

(red.) “Accogliamo a Lumezzane con un grande abbraccio Elena, Iryna ed il piccolo Matvie; due ragazze ed un tenero bimbo scappati dalla guerra in Ucraina. Benvenuti!”

Queste le parole del sindaco di Lumezzane (Brescia), Josehf Facchini che ha salutato l’arrivo nel paese valtriumplino dei primi tre profughi ucraini in fuga dal conflitto in corso.

“Queste due giovani”, spiega il primo cittadino, “sono partite con grande coraggio diversi giorni fa, restando bloccate alla frontiera con la Polonia per oltre due giorni in attesa del primo pullman disponibile. Subito dopo, un viaggio nel cuore dell’Europa, cercando passaggi giorno per giorno, fino ad arrivare nel bresciano. Oggi Venerdì, ndr.), finalmente, l’arrivo nel nostro Comune ed un meritato riposo”.

“Abbiamo portato loro un vassoio di pastine ed un pensiero floreale, per fargli sentire il calore della nostra comunità e farle sentire (per quanto possibile) tranquille come fossero a casa. Il loro pensiero però è ovviamente rivolto ai loro cari, visto che una è già sposata e l’altra ha il fidanzato che è stato chiamato alle armi dal suo Paese”.

“Sono ospiti, insieme alla loro mamma e nonna del piccolo, di una famiglia lumezzanese nell’attesa che venga pronto per essere utilizzato l’altro appartamento reso disponibile da un privato”.

“Un’iniziativa”, ha spiegato facchini, “che abbiamo preso insieme alla Caritas zonale di Lumezzane, con cui stiamo operando in sinergia per farci trovare pronti ad altre eventuali situazioni di questo tipo nell’immediato futuro.

Restano sempre attive quelle già messe in campo di raccolta donazioni e beni di prima necessità, insieme alle associazioni e all’Unità pastorale”.

“Siamo in contatto con diverse altre famiglie in fuga dall’Ucraina”, ha aggiunto il sindaco, “che stanno fuggendo dalle proprie case e cercheranno riparo nel nostro territorio, e stiamo coordinando le operazioni di accoglienza”.

Il primo cittadino ha lanciato un appello a “chiunque avesse disponibilità di spazi e/o appartamenti utilizzabili per ospitare questi profughi di guerra”.

“La situazione”, ha concluso Facchini,” è davvero drammatica ed oggi più che mai ciascuno di noi è chiamato a fare la sua parte, so che non mancheremo questo appuntamento con la storia e sono convinto che la gente di Lumezzane darà prova della nostra storica solidarietà”.