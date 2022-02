In difficoltà sul monte Quarta Colombina, soccorsi e recuperati sei ragazzi

(red.) Alle 12 di lunedì 28 febbraio, la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco è stata allertata per una comitiva di sei ragazzi che dopo aver pernottato al Bivacco Grazzini (Zona Maniva alta Val Trompia), ha iniziato un’escursione nelle vicinanze del Monte Quarta Colombina.

I giovani si sono trovati in difficoltà a causa dell’attrezzatura non idondea, e hanno chiamato i soccorsi. La Sala Operativa ha attivato il dispositivo di soccorso ingaggiando da terra il distaccamento di Gardone VT e il CNSAS tramite Soreu118. Dal cielo è stato inviato il velivolo Drago 147 del Nucleo VVF di Bologna. I ragazzi sono stati raggiunti e recuperati dal Drago 147 che li ha sbarcati in località Giogo del Maniva, dove gli operatori a terra avevano fatto base e predisposto il perimetro di sicurezza per l’atterraggio del velivolo.