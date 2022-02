Autostrada Valtrompia, i sindaci Damiolini-Facchini: “Niente stop ai cantieri e rescissione contratti”

(red.) “Dal tavolo tecnico di monitoraggio sull’avanzamento dei lavori per l’autostrada della Valtrompia sono emerse informazioni incoraggianti e conferme sulla volontà di proseguire nei lavori da parte di tutti”, dichiarano in una nota i sindaci Agostino Damiolini per Concesio e Josehf Facchini per Lumezzane. “Novità emerse anche nelle scorse ore con l’avvio delle operazioni di Snam per lo spostamento dei sottoservizi (reso noto dal sindaco di Concesio Damiolini, ndr). Ci è stato inoltre confermato l’impegno per risolvere le ormai note criticità di bonifica e messa in sicurezza su alcuni siti, ulteriori segnali incoraggianti che ci fanno guardare al futuro con cauto ottimismo”.

“L’azienda Salc”, prosegue il comunicato dei sindaci, “ha palesato del rammarico, poiché come tutto il Paese affronta le difficoltà dovute ai rincari delle materie prime e dell’energia, e ha lanciato un accorato appello ad accelerare e superare le evidenti lungaggini burocratiche. Nonostante qualche tono spazientito, non è stata dichiarata in alcun modo la reale volontà di smobilitare i cantieri e rescindere i contratti con Anas. Possiamo quindi rassicurare i cittadini che i lavori proseguono e che, rispetto al passato, sono stati fatti dei passi avanti concreti. Nella nostra posizione di sindaci è chiaro che non abbiamo il potere di intervenire su fattori di diretta competenza per quanto riguarda i lavori nel loro complesso ma manterremo alta l’attenzione per la realizzazione di quest’opera, che tutti sappiamo essere fondamentale per i cittadini del nostro territorio ed il distretto industriale della Valtrompia”.