Sversamento nel Garza, individuata la fonte inquinante

(red.) Ancora uno sversamento industriale nelle acque del fiume Garza, in Valtrompia.

All’origine della patina biancastra notata sulla superficie del torrente, che partendo da Lumezzane, dal monte Prealba, da più sorgenti a quote variabili tra 1200 e 710 metri, a circa metà strada tra Lumezzane e Agnosine, e percorrendo poi in successione la Val Bertone, la Valle del Garza, arriva fino alla bassa Val Trompia, sono stati alcuni residenti che hanno segnalato l’anomalia ad Arpa Brescia.

Sono quindi scattate le indagini per risalire all’origine della fonte inquinante che, come riferisce Il Corriere della Sera, è stata individuata nella ditta “Alfa Ossidazione” di Borgosatollo.

Sembra che lo sversamento sia avvenuto a causa del malfunzionamento di un rilevatore di ph che non segnalava il livello fuori norma delle acque di risulta delle lavorazioni dell’alluminio che così non venivano bloccate.

Indagini ancora in corso per stabilire l’entità dell’inquinamento derivante.