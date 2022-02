Gardone, “Punto.Comune”: una bussola per i giovani

(red.) All’interno del progetto “Punto.Comune”, che ha portato a Gardone Valtrompia (Brescia) azioni e informazione per i giovanissimi sul mondo della scuola e del lavoro, sono in partenza le ultime attività e incontri.

“Punto.Comune” ha visto la creazione di uno sportello Informagiovani itinerante, che tra aprile e dicembre 2021 ha portato in 11 biblioteche del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia, a cui aderiscono 21 Comuni,

uno spazio di consulenza per aiutare ragazze e ragazzi tra i 14 e i 30 anni nell’orientamento alle scuole superiori, alle università, al lavoro, al volontariato e ai progetti all’estero.

“Credo che sia fondamentale fornire ai ragazzi tutti gli strumenti di informazione nell’ambito scolastico e lavorativo. “Punto.Comune” vuole essere una bussola per il giovane che si deve orientare e si sta affacciando al mondo del lavoro.” afferma Ivonne Valcamonico, assessora alla Cultura della Comunità Montana di Valle Trompia.

Nell’ambito del progetto sono state realizzate inoltre iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche di sostenibilità ambientale e di produzione locale e momenti dedicati alla conversazione in lingua inglese presso le biblioteche di Concesio, Lumezzane, Nave e Sarezzo. Alcuni di questi, come “English Time!” sono ancora in programmazione fino alla fine di febbraio 2022. I dettagli sulle pagine social delle biblioteche e su quelle di @punto.comune.

Dal 21 al 25 febbraio sono in programma: Bailorienta mercoledì 23 dalle ore 13:30 alle ore 17:00 presso la Biblioteca di Sarezzo, in auditorium e online. I giovani potranno incontrare le realtà che si occupano di ricerca del lavoro

presenti sul territorio, che con dei brevi speech parleranno di come essere efficaci nella ricerca del lavoro e nell’approccio ai colloqui.

Durante tutta la settimana si terrà un incontro al giorno con professionisti che racconteranno il loro particolare percorso. Dall’ingegnere che ha inventato la valvola per il respiratore che ha permesso di utilizzare le maschere da sub per salvare vite; alla famiglia che ha deciso di iniziare una piccola attività per valorizzare il territorio e i prodotti locali.

Queste le date della rassegna: lunedì 21, ore 17, con Anna Rizzinelli, Architetto e Project Manager; martedì 22, alle 18,30, con Veronica Bertoglio, Commercialista self-made. Mercoledì 23, ore 18, con Pamela Novaglio, Atleta paralimpica; giovedì 24, ore 17, con Cristian Fracassi, ingegnere, architetto ed inventore 2.0; venerdì 25, alle 18,30, con Bruno Bossini, selezionatore di formaggi con una laurea in Giurisprudenza.

Il link per seguire gli appuntamenti è: bit.ly/incontristudiolavoro

Per informazioni sul progetto le pagine facebook e instagram @punto.comune oppure tel. 3341031849 o alla mail biblioteche@civitas.valletrompia.it