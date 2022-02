Gardone Valtrompia, 70enne trovato senza vita sul sentiero

(red.) Potrebbe essere un malore fatale all’origine del decesso di un 70enne a Gardone Valtrompia (Brescia) rinvenuto senza vita nella mattinata di giovedì 16 febbraio sul sentiero che porta a Santa Maria del Giogo.

L’uomo che, risiede in paese, a quanto emerso, possiede un appezzamento di terreno proprio sopra la sua abitazione. A trovarlo ormai privo di vita due escursionisti che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti l’ elisoccorso da Brescia, un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco ed i carabinieri. I soccorritori non hanno potuto fare nulla: una volta giunti sul sentiero, piuttosto impervio, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Accanto al corpo dell’uomo alcuni attrezzi da giardinaggio: probabilmente l’anziano si è sentito male mentre stava per raggiungere il suo campo dove voleva effettuare alcuni lavori.