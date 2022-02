“Conoscere la Valtrompia”, ciclo di incontri dedicati alle bellezze triumpline

(red.) Prende avvio il ciclo di appuntamenti culturali dell’azione “Conoscere la Valtrompia” organizzati dalla Società Cooperativa Sociale Casa dello Studente e inserito in “Geometrie di Valle: per un Piano Integrato della cultura in Valle Trompia”, progetto presentato da Comunità Montana di Valle Trompia, insieme a 17 realtà pubbliche e private, che ha meritato il contributo di Regione Lombardia nell’ambito dei “Piani Integrati della Cultura”.

L’obiettivo della proposta di Casa dello Studente è quello di avvicinare la cittadinanza alle offerte culturali e artistiche, alle ricchezze e alle tradizioni locali e territoriali.

Francesca Tagliani e Davide Morelli, responsabili dell’Area Brescia Nord e Valtrompia di Casa dello Studente, sottolineano che “il progetto “Conoscere la Valtrompia” è un’occasione di approfondimento relativamente a tematiche culturali legate al territorio, che vede come protagonisti i giovani collaboratori della cooperativa, i quali costituiscono un anello tra il passato e il futuro”.

“La conoscenza del territorio, attraverso la promozione e la valorizzazione delle risorse locali in un’ottica di partecipazione attiva e integrazione sociale e culturale con un costante monitoraggio da parte degli operatori culturali, permette alle nuove generazioni un più facile riconoscimento in esso e la creazione di un senso d’appartenenza creando una energica rete comunitaria” afferma Ivonne Valcamonico, Assessora alla Cultura della Comunità Montana di Valle Trompia.

Tre sono gli appuntamenti in programma:

–Giovedì 24 febbraio dalle ore 20.30 alle ore 22.30 sarà possibile assistere alla serata “La Valtrompia tra Brescia e Venezia. Società e politica nel primo ‘400” a cura di Freddi Emanuele.

–Giovedì 03 marzo dalle ore 20.30 alle ore 22.30 è prevista la serata “Tracce di Rinascimento in Valtrompia. Luoghi d’arte e devozione tra quattro e cinqueceto” a cura di Dalla Riva Agostino.

–Lunedì 11 aprile dalle ore 20.30 alle ore 22.30 sarà possibile assistere all’incontro “Valtrompia da gustare. Alla scoperta dei suoi sapori più autentici” a cura di Scutellà Giulia.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e la partecipazione avverrà rispettando le vigenti norme Anti-Covid 19; è necessaria la prenotazione al 338.9536529 e gli incontri avranno luogo presso la sede di Casa dello Studente a Gardone Val Trompia, in Via Matteotti 207/e.