Vaghezza, nuovo raid vandalico all’apiario: distrutte le arnie

(red.) Non c’è pace per gli alveari di “Bee Happy”, azienda agricola con sede in Valtrompia, nel bresciano, nuovamente oggetto di un raid vandalico che, questa volta, ha, se possibile, lasciato conseguenze ancora più pesanti della precedente incursione, avvenuta solo qualche giorno fa.

E’ sconsolata la proprietaria delle arnie, Francesca Bresciani, 33enne di Gardone, che ha trovato completamente distrutto ciò che rimaneva del suo apiario in Val Vaghezza.

Il primo blitz era avvenuto lo scorso 20 gennaio: le casette delle api erano state rovesciate e milioni di api morte di freddo. Sul luogo dell’incursione sono state trovate delle impronte, per cui la giovane imprenditrice agricola esclude che la causa del rovesciamento possa essere stata il vento.

E’ stata presentata una seconda denuncia ai carabinieri. Per individuare il (oppure i) responsabile potrebbero essere utili le telecamere di videosorveglianza poste in Vaghezza che hanno registrato il passaggio delle persone nei giorni precedenti.