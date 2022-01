Collio e Pezzaze: incendi sotto controllo, ora la bonifica

(red.) Nel pomeriggio di questo sabato sono stati spenti gli incendi che per qualche giorno hanno funestato la montagna del Maniva sopra Collio e il colle di San Zeno sopra Pezzaze. Sono andati in fumo circa di 200 ettari, soprattutto pascolo ma anche bosco.

Nell’opera di spegnimento sono state impegnate alcune decine di volontari con squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri forestali che stanno indagando sull’origine degli incendi che purtroppo appaiono ormai certamente dolosi. Nelle operazioni sono intervenuti anche due aerei canadair, un elicottero pesante Erickson Air Crane S-64 del ministero dell’Interno e due elicotteri della Regione.

Nella giornata di domenica le squadre di volontari resteranno impegnate nelle difficili operazioni di bonifica, indispensabili per impedire che il rogo riprenda.