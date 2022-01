Cedegolo, boato nella notte: una voragine in giardino

(red.) Un boato ha svegliato di soprassalto una coppia che vive nella zona della Deria a Cedegolo (Brescia), nel cui giardino si è aperta una voragine causata dal cedimento del terreno, a una decina di metri dall’abitazione.

Il buco che si è formato, largo circa sei metri e profondo due, per una lunghezza di sette metri, ha risucchiato anche alcuni alberi del giardino. La coppia di residenti ha quindi allertato i carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco di Edolo e di Darfo ed il sindaco Andrea Pedrali.

La coppia, in via precauzionale, ha trascorso la notte in un’altra abitazione a Cerveno, in attesa che i rilievi effettuati dal geologo indichino se e quali rischi possano sussistere nell’area interessata dalla smottamento.

Cedegolo, qualche settimana fa, è stata colpita da un’altra frana, caduta lungo la tratta ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, la quale ha causato il deragliamento di un treno, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri ed il personale di Trenord che si trovavano a bordo.