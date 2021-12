Timken, quattro imprenditori interessati al sito

(red.) I lavoratori della Timken di Villa Carcina (Brescia) restano ancora in attesa che la situazione nell’impianto valtriumplino si sblocchi, a a due mesi dall’accordo in Regione sulla reindustrializzazione del sito.

Come riporta Il Giornale di Brescia, nella giornata di martedì 21 dicembre, i rappresentanti dei lavoratori, con il segretario della Fiom Brescia Antonio Ghirardi, hanno incontrato la proprietà.

Secondo quanto riferito dall’azienda, sarebbero quattro gli imprenditori interessati a rilevare l’azienda di via Fiume Mella.

Lunedì 27 dicembre è stato fissato, al Ministero dello Sviluppo Economico, un vertice con la partecipazione dei vertici aziendali, dei rappresentanti del Pirellone e di Confindustria Brescia.