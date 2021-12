Fuori strada a Sarezzo, perde la vita automobilista di 30 anni

(red.) Un uomo di 30 anni ha perso la vita nel pomeriggio di questo venerdì, poco dopo le 17 nella frazione Campiglio di Sarezzo per un incidente stradale avvento all’altezza di via Sandro Pertini. Per cause in corso di accertamento la vettura guidata da D.M. (queste le sue iniziali) è uscita di strada e il conducente è morto. Nessuna grave conseguenza, invece, il passeggero che si trovava con lui che non ha avuto bisogno di essere ricoverato.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 che avevano fatto decollare anche l’elicottero da Brescia. Purtroppo però per l’automobilista non c’è stato niente da fare.