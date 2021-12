“Spiedogate” in Comunità montana, caso archiviato

(red.) Archiviate le posizioni dei due dirigenti della Comunità Montana di Valtrompia, finiti sotto i riflettori della cronaca e della politica nel caso diventato famoso come “spiedogate”, ovvero un pranzo a cui avrebbe partecipato una ventina di persone, all’interno dei locali dell’ente pubblico a Gardone (Brescia) e in cui sono stati consumati volatili appartenenti a specie protette.

L’episodio risale ad aprile, e le accuse formulate dalla procura di Brescia erano quelle di furto ai danni dello Stato, ricettazione e anche violazione della legge sulla tutela della fauna selvatica europea.

A finire nel registro degli indagati due dirigenti dell’ente pubblico, Fabrizio Veronesi e Armando Sciatti i quali hanno ricevuto la notifica di archiviazione del fascicolo aperto nei loro confronti.

La vicenda ha avuto così grande clamore da finire addirittura sulle pagine del New York Times: il 16 aprile scorso, una ventina di dipendenti della Comunità Montana valtriumplina venne sorpresa dai carabinieri forestali mentre consumava un banchetto (vietato per le disposizioni in materia di salute pubblica legate al contenimento della pandemia) a base di spiedo con uccelli appartenenti a specie non cacciabili.

Dopo mesi di indagini, polemiche e colpi di scena (alla fine emerse che sarebbe stato un tirocinante a portare quel menù vietato), la chiusura della vicenda giudiziaria a carico dei due dirigenti dell’ente. Le motivazioni della sentenza non sono ancora note. L’ente aveva già comminato, a fine luglio, le sanzioni amministrative previste.