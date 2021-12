Domenica a Lumezzane il Concerto lirico-sinfonico della rinascita

(red.) Domenica 12 dicembre 2021 ore 17 presso il Teatro Comunale Odeon di Lumezzane in via G. Marconi 5 è in programma il Concerto Lirico Sinfonico della rinascita con musiche di G. Verdi, R. Leoncavallo, G. Puccini, G. Rossini, E. Morricone, Turco-Denza, Capurro-Di Capua, Foster-Sager-Testa-Renis.

Sul palco Alessia Pintossi soprano, Ivan Defabiani tenore e l’Orchestra sinfonica dei Colli Morenici con la direzione artistica e concertistica del Maestro Giuseppe Orizio.

L’appuntamento si svolge nell’ambito della rassegna Odeon Classic, iniziativa inserita all’interno della stagione artistica 2021/22 del Teatro comunale Odeon.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e avverrà nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti alla data del concerto.