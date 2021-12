Sarezzo, un ODStore nel centro commerciale Europa 2000

(red.) La più grande catena italiana di negozi dolci e salati che ci sia inaugura l’apertura del suo nuovo punto vendita il primo dicembre a Sarezzo, nel centro commerciale Europa 2000, in Piazzale Europa. Si potranno acquistare tantissimi prodotti dalle 06.00 alle 20.00 e non solo: per celebrare la grande apertura tutti i nostri visitatori riceveranno un dolce omaggio!

ODStore, si legge in una nota, nasce da un sogno e dalla grande volontà di Mauro Tiberti, suo fondatore e amministratore delegato che, dopo anni di esperienza nel settore alimentare artigianale, ha deciso di osare e passare dal piccolo panificio di famiglia all’apertura nel 2004 della prima catena dedicata alla pasticceria. Nel 2008 viene inaugurato il primo punto vendita Outlet del Dolce all’interno dell’Outlet Franciacorta. Una buona dose di coraggio e un pizzico di fortuna sono stati gli ingredienti del suo successo.

Negli anni lo scopo diventa quello di optare per superfici sempre più ampie, tali da garantire al consumatore il massimo assortimento possibile. Varietà, prezzi convenienti, qualità nonché esclusività dei prodotti diventano presto le armi vincenti, tanto che nel 2017 l’insegna diventa ODS Ovunque Dolce Salato. Le aperture nelle grandi città rappresentano la naturale evoluzione di questo progetto e portano ODS a diventare la più grande catena italiana di prodotti dolci e salati. Ad oggi gli store sono più di 70 in tutta Italia e sono in continua espansione.

Cosa rende i negozi di ODS così tanto speciali? Oltre alla vastità di prodotti dolci e salati, gli articoli limited edition e l’avere a disposizione tutto il necessario per feste o occasioni speciali, il concept degli store è studiato nei minimi dettagli per far vivere al cliente una divertente e giocosa evasione dalla vita quotidiana. Quando si varcano le porte di un un negozio ODStore sembra di entrare in un mondo magico, dove ogni voglia viene soddisfatta dai tanti prodotti a disposizione.