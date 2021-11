Mascherina, l’obbligo anche all’aperto scatta in tutta la Val Trompia

Viste le disposizioni in ordine al rischio di diffusione del Virus Covid 19, in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021 ed ha previsto la possibilità di adottare fino a tale data provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria, concordemente tutti i sindaci dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montana: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Concesio, Collio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina hanno firmato un’ordinanza che impone l’obbligo d’indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei luoghi all’aperto maggiormente frequentati, piazze, centri storici, parchi pubblici, mercati.

Sostanzialmente in tutti i diciotto comuni sarà in vigore il medesimo divieto. I provvedimenti hanno tenuto conto delle indicazioni ricevute dal Prefetto di Brescia che sollecita l’adozione di ordinanze sindacali per allertare e sensibilizzare la cittadinanza all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.