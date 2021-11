Gardone VT, sabato 20 l’inaugurazione della Panchina Rossa

(red.) La Consulta per le pari opportunità della Comunità Montana di Valle Trompia annuncia l’inaugurazione della Panchina Rossa presso la sede di via Matteotti 327 a Gardone Valle Trompia il giorno sabato 20 novembre 2021 alle ore 10.

Per l’occasione – aperta a tutta la cittadinanza – interverranno le istituzioni locali per i saluti istituzionali.

“Le panchine rosse oggi costituiscono una rete territoriale di grande importanza simbolica”, ricorda Ivonne Valcamonico, assessora alle Pari Opportunità in Comunità Montana e presidente della Consulta delle pari opportunità di Valle trompia, “che ogni giorno rimarca la necessità di non dimenticare le donne vittime di violenza. Abbiamo voluto intitolare la panchina alle donne vittime di violenza per testimoniare quanto sia importante e incisiva nella lotta la ‘comunità’ di intenti”.

La panchina riporta sulla targa i numeri del Centro Antiviolenza VivaDonna, aperto all’utenza 5 giorni alla settimana presso il Complesso Conventuale di Santa Maria degli Angeli a Gardone Val Trompia e il numero 1522, la help line contro la violenza e lo stalking, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero è gratuito e attivo 24 ore su 24 e accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Coadiuvato dai due sportelli di ascolto siti presso il Municipio di Lumezzane e a Cortine di Nave.