Aiale di Bovegno, ampliamento per il ponte sul Mella

(red.) L’amministrazione provinciale di Brescia comunica che è stato varato questo venerdì l’ampliamento del ponte esistente sito in località Aiale che, in comune di Bovegno, dalla strada provinciale 345 “delle tre Valli” conduce sul lato opposto del Fiume Mella, rappresentando così la via principale di accesso al comune di Irma attraverso la strada provinciale SP 53 “Aiale-Irma-Marmentino”.

L’ampliamento prevede l’installazione di quattro travi prefabbricate che consentiranno di allargare il ponte esistente, troppo stretto per le attuali esigenze di circolazione.

Il costo complessivo dell’opera, voluta dalla Provincia di Brescia e positivamente sostenuta dai comuni limitrofi, è di 450.000 euro, di cui

140.000 con finanziamenti propri della Provincia di Brescia.