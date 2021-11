Valli Resilienti, all’Osteria del Maistrì la tappa numero 13 del laboratorio gastronomico

(red.) Giovedì 11 Novembre all’Osteria del Maistrì di Concesio, arriva la tappa numero 13 del Laboratorio Gastronomico delle Valli Reslienti – cene itineranti a kilometro zero in Valle Trompia e Valle Sabbia.

L’Osteria del Maistrì nasce nel 2008 da un’idea di Steve Maestrini e Manuela Beccalossi.

Il nome “Maistrì” è il soprannome dato al nonno paterno di Steve, tramandato fino ad oggi e da cui ha preso il nome il locale ed il vino dell’azienda agricola di famiglia.

E’ un’osteria a conduzione familiare sita sul colle della Stella a Concesio (Brescia), proprio accanto all’omonimo Santuario della Madonna della Stella, meta preferita di Papa Paolo VI, dalla quale si gode di una magnifica vista sui colli bresciani e parte della città.

La filosofia della famiglia Maestrini è da sempre quella della semplicità, di una cucina fresca, sana e saporita, dove tutto viene fatto in casa: le salse come il gnocco fritto, i primi piatti di pasta fresca, i gnocchi e le crespelle, i dolci al cucchiaio e le torte. Gran parte delle verdure e della frutta di stagione utilizzati sono inoltre a km 0 e provengono dall’azienda agricola di famiglia accanto all’Osteria stessa.

Per prenotare la cena chiamare il numero: 030 8982272

Il menu avrà un costo di € 40 e comprende:

Antipasto

I salumi dell’azienda agricola Le due casine di Capovalle con i suoi formaggi

Torta salata e giardiniera fatte in casa con le verdure dal nostro orto in località stella a Concesio

Primi

Risotto con vialone nano dell’Oltrepò Pavese alle erbette aromatiche dal nostro orto e la formagella di Memmo dell’az. Agr. Paolo Paterlini in alta Val Trompia

Caramelle al Bagoss di Amerigo Salvadori di Bagolino con la sua fonduta al Bagoss e rosmarino

Secondo

Stracotto di pecora con polenta della biofattoria Paradello

Dolce

Semifreddo al miele di castagno e flora di montagna di Bovegno dell’azienda agricola Cosa tiene accese le stelle