Donne, in Valtrompia un mese di appuntamenti contro la violenza

(red.) La Consulta per le Pari Opportunità della Comunità Montana di Valle Trompia propone, in occasione del mese di novembre dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne, una serie di appuntamenti per sensibilizzare la popolazione su questo tema ancora fortemente presente nella nostra quotidianità.

Durante tutto il mese si susseguiranno vari eventi e incontri sul territorio della Valle, alcuni dei quali si svolgeranno in modalità telematica, altri in presenza, aperti alla cittadinanza e per diversi target d’età (si trovano elencati nelle due grafiche).

Tra questi segnaliamo le inaugurazioni delle panchine rosse in più paesi della Valle e presso la sede di Comunità Montana. In occasione di quest’ultima, sabato 20 novembre alle ore 10, interverranno la presidentessa della Consulta, l’assessora alle pari Opportunità della Comunità Montana Ivonne Valcamonico, e le delegate dei comuni aderenti alla Consulta.

Le panchine rosse costituiscono una rete territoriale di grande importanza simbolica, che ogni giorno rimarca la necessità di non dimenticare le donne vittime di violenza. Si segnalano inoltre l’ormai consolidata fiaccolata del 25 novembre, con partenza da vari comuni e una folta rassegna di incontri culturali e legati al benessere personale.

Anche quest’anno proseguirà sul territorio l’iniziativa “Posto occupato” che, come le panchine rosse, crea spazi di riflessione all’interno della quotidianità e l’adesione all’iniziativa “la violenza è pane quotidiano”, che prevede la distribuzione dei sacchetti del pane riportanti lo slogan dell’iniziativa e i recapiti del Centro Antiviolenza VivaDonna a Gardone V.T.

Il Centro Antiviolenza VivaDonna è aperto all’utenza 5 giorni alla settimana presso il Complesso Conventuale di Santa Maria degli Angeli a Gardone Val Trompia.