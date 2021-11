Valtrompia, un orso tra i boschi della Corna Blacca

(red.) Le tracce ci sono, e sarebbero inequivocabilmente quelle di un orso, ma la certezza che si tratti di un plantigrado la si avrà solamente dalle analisi del pelo rinvenuto nei luoghi dell’avvistamento.

Secondo la Polizia provinciale di Brescia, alle pendici della Corna Blacca si aggirerebbero due orsi, che, affamati, sarebbero alla ricerca di cibo scendendo fino ai capanni di postazione fissa dei cacciatori, dove troverebbero la miscela di cibo utilizzata per gli uccelli da richiamo, come testimoniano le foto di gabbie divelte.

Le ultime incursioni sono avvenute a Ono Degno, comune di Pertica Bassa in zone abbastanza ravvicinate tra loro. Avvistamenti e segnalazioni della presenza di un plantigrado erano già avvenute la scorsa primavera e in estate, nella zona di Paspardo, dell’Eridio e attorno a Bagolino.