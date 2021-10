Caino, posta abbandonata sul greto del Garza: aperta indagine

(red.) Erano per terra, abbandonate tra l’erba in un’area verde all’imbocco della Val di Bertone, a Caino (Brescia). Centinaia di lettere, abbandonate sul greto del Garza, missive mai consegnate ai rispettivi destinatari, scoperte per caso da un passante.

Le buste, contenenti diversi tipi di corrispondenza, erano state gettate nei pressi della vecchia cava di marmo locale.

L’episodio è stato segnalato alla polizia locale di Nave che ha avvertito il sindaco del paese Cesare Sambrici il quale, a sua volta, ha contattato sia i carabinieri sia l’ufficio postale di Nave per segnalare il grave accaduto. Il direttore delle Poste ha avviato un’indagine interna: la consegna della posta è appaltata a ditte esterne e ora verranno accertate le responsabilità.

Le buste sono state recuperate da un dipendente del Comune di Caino da un impiegato dell’ufficio Anagrafe e da due dipendenti dell’ufficio postale di

Nave e verranno recapitate ai destinatari nei prossimi giorni.