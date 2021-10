Essicavano 30 chili di marijuana in garage di Marcheno: 3 arresti

(red.) Era un po’ di tempo che della Compagnia di Gardone Val Trompia, tenevano d’occhio i movimenti sospetti di alcuni giovani che, in varie ore del giorno e della notte, si recavano in un garage di un complesso condominiale sulla strada principale che attraversa il comune di Marcheno.

Ieri, in tarda serata, una pattuglia della Stazione capoluogo e una nel Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gardone Val Trompia hanno fatto irruzione nel posteggio tenuto sotto controllo, sorprendendo in flagranza di reato tre giovani, un 19enne italiano – un 26enne ivoriano ed un 29enne del Burkina Faso, intenti ad essiccare e stoccare circa 30 kg di marijuana.

Per i tre giovani è scattato l’arresto con la sottoposizione al regime pre-cautelare della permanenza domiciliare. Nella mattinata odierna con rito direttissimo il Giudice ne ha convalidato l’arresto rinviando l’udienza al 22 dicembre, accogliendo la richiesta dei termini a difesa, con la remissione in libertà degli imputati con obbligo di presentazione alla P.G.