Corsi di formazione per personale Asa a Lumezzane, Nave e Gardone Vt

(red.) Entro la fine del mese partiranno a Lumezzane, Nave e Gardone Valtrompia tre corsi di formazione per personale ASA.

Chi è l’ASA? L’ASA è l’operatore socio-assistenziale che, conseguito l’attestato di competenze al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzate a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona e a ridurne i rischi di isolamento e di emarginazione, assistendola in tutte le attività della vita quotidiana ed aiutandola nell’espletamento delle sue funzioni personali essenziali. Favorisce dunque il benessere dell’utente, la sua autonomia e integrazione sociale.

Cosa fa? L’ASA svolge attività di assistenza diretta alla persona, aiuto nella vita di relazione, igiene e cura dell’ambiente, igiene e pulizia personale, preparazione dei pasti e aiuto alle funzioni di alimentazione, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, svolgimento di commissioni e semplici pratiche burocratiche.

Dove lavora? Opera in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario a ciclo diurno, residenziale o domiciliare, in collaborazione con gli operatori professionali preposti alla cura e all’assistenza della persona, in interazione con gli altri operatori sociali, socio-sanitari e sanitari.

«Comunità montana, raccolte le istanze e i bisogni del territorio, fa da tramite e promotore per organizzatori di corsi ASA – afferma l’assessore all’Istruzione della Comunità montana Ivonne Valcamonico -. Si tratta di una azione modesta, ma destinata ad affrontare quella che si può definire un’emergenza sanitaria per quanto riguarda l’assistenza alla persona, soprattutto all’interno delle residenze socio-assistenziali. Quello dell’ASA è un ruolo assistenziale che va rivalutato per l’ importanza cruciale nella gestione della popolazione non autosufficiente in continuo e costante incremento, specie considerando la fatica che gli enti gestori di servizi ci hanno riferito rispetto al reperimento di questa figura professionale»