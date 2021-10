Venerdì 8 a Lodrino un convegno sul futuro dei comuni montani

(red.) Anci Lombardia, in collaborazione con Anci nazionale, ha organizzato per venerdì 8 ottobre l’evento “Un nuovo futuro possibile per i Comuni montani – Investire partendo dalle Aree più interne per accelerare la ripresa del sistema socioeconomico per un ‘Controesodo’ di cittadini e imprese”.

Il 34% dei comuni lombardi sono montani, una realtà fondamentale che presidia un territorio spesso fragile e che necessita di attenzione e progettualità nuove affinché a cittadini e imprese sia garantito l’accesso ai servizi. Compito delle istituzioni è accompagnare questi territori lungo un percorso di sviluppo e innovazione.

Di tutto questo si parlerà venerdì 8 ottobre, nel comune di Lodrino (Bs), dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso il Centro sportivo Don Remo Prandini, via Paolo VI – Loc. Fravango. Hanno già confermato la loro presenza, tra gli altri, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini e l’assessore regionale agli Enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori (qui è possibile scaricare il programma).

L’iniziativa si terrà in presenza e per partecipare è indispensabile pre-registrarsi al link https://bit.ly/3hR84Ca. Per accedere all’evento è necessario essere muniti della certificazione verde Covid-19 da esibire all’ingresso.