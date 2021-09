Piano di Zona, i comuni valtriumplini chiamati a raccolta

(red.) In queste settimane si stanno avviando i lavori per la stesura del Piano di Zona nell’ambito Valle Trompia (Brescia), il documento di programmazione triennale che i Comuni devono predisporre per rispondere ai bisogni dei cittadini in campo sociale e sociosanitario.

“Il nostro obiettivo è rendere questa lettura il più ampia e condivisa possibile, favorendo la partecipazione al processo di costruzione del Piano di Zona agli enti e alle realtà che operano nel nostro territorio: Enti del Terzo settore, Associazioni, Parrocchie ma anche gruppi e cittadini che sono portatori di interessi collettivi” afferma Gianmaria Giraudini, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di Valle Trompia.

Per fare ciò verranno organizzati nel mese di ottobre dei momenti collettivi di confronto ai quali sarà possibile partecipare portando riflessioni e proposte.

Gli Enti o i cittadini interessati a prendere parte ai focus possono presentare la propria candidatura compilando l’apposita scheda di iscrizione entro mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 12.

Una volta raccolte le candidature, saranno comunicate agli iscritti le date e le modalità di svolgimento dell’incontro, che avverrà nel rispetto della normativa anti Covid-19.

Per informazioni, aggiornamenti e per compilare la scheda di candidatura è possibile consultare il sito www.civitas.valletrompia.it, oppure chiamare l’ufficio Servizi Sociali di Civitas al numero 366.6629803.