Gardone, in viaggio con la droga e il figlio neonato

(red.) I carabinieri della Stazione di Gardone Val Trompia, nel corso di un normale servizio preventivo sul territorio, nella mattinata di mercoledì 8 settembre, hanno tratto in arresto una coppia di cittadini marocchini residenti nel comune di Polaveno (Brescia).

La coppia, che si trovava a bordo della propria autovettura, insieme con il proprio figlio neonato, è stata fermata nel capoluogo valtrumplino nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale mentre stava rincasando. L’atteggiamento dei coniugi ha destato l’attenzione dei militari operanti che, insospettiti dai segnali di agitazione apparentemente ingiustificata, hanno quindi effettuato un controllo più approfondito sul veicolo.

Sotto al sedile del passeggero, dove sedeva la donna, i militari hanno rinvenuto un involucro bel sigillato contenente 300 grammi di cocaina non ancora tagliata. La conseguente perquisizione domiciliare ha portato i militari a rinvenire un ulteriore quantitativo di 25 grammi della medesima sostanza.

Il quantitativo complessivo avrebbe fruttato almeno un migliaio di dosi da poter essere spacciate sul mercato locale, dove a quanto pare, anche alla luce dei recenti sequestri effettuati dai militari della Compagnia di Gardone Val Trompia, la richiesta è sempre molto alta.

L’uomo, che aveva già precedenti specifici, insieme con la moglie che però risultava incensurata, è stato posto ai domiciliari. Il giorno successivo è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato, con udienza rinviata ad altra data per richiesti termini a difesa, confermando la misura dei domiciliari, mentre la donna è stata rimessa in libertà.