Valli Resilienti, sabato laboratorio di cucina per bimbi al Mulino di Marmentino

(red.) Dopo l’inaugurazione alla Fattoria La Mirtilla di Idro in Valle Sabbia di domenica scorsa, è arrivato il momento della Valle Trompia di inaugurare ufficialmente la rassegna del Laboratorio Gastronomico delle Valli Resilienti, giunta alla sua terza edizione.

Sabato 11 Settembre, infatti, la cooperativa Abracadabra che gestisce il Mulino di Marmentino vi aspetta dalle ore 17.00 per un laboratorio di cucina per bambini (che si svolgerà all’aperto), mentre alle 20.00 avrà luogo la cena, rigorosamente kilometro zero. Per iscriversi basta prenotarsi chiamando il 335 1012273 o mandando una mail a ilmulinodimarmentino@gmail.com.

Il menù della serata prevede: un antipasto di salumi e formaggi locali abbinati a confetture; due primi – dei maccheroncini di pasta fresca con salmì di cervo e dei tortelli di patate con leggera fonduta al Nostrano Valtrompia DOP; come secondo una selezione di arrosti e spiedi del mulino; e infine come dolce un gelato prodotto dal caseificio Tanghetti Egle di Marmentino (Acqua, Vino Cantina Scarpari di Botticino e caffè inclusi nel prezzo – € 30,00).

La rassegna proseguirà fino a dicembre con un ghiotto calendario di appuntamenti gastronomici che permetterà di apprezzare, tappa dopo tappa, 18 incantevoli scorci delle nostre valli, di gustare 18 sapienti interpretazioni culinarie dei nostri piatti e di incontrare e conoscere molti dei produttori locali protagonisti dei menù proposti.

A questo link è possibile visualizzare la brochure con tutti i menù e le indicazioni per la prenotazione delle 10 cene dei Laboratori Gastronomici dei prossimi mesi: http://attivaree-valliresilienti.it/static/upload/bro/brochure-laboratorio-gastronomico-def.pdf

Come arrivare

In automobile: Autostrada A4 Milano – Venezia, uscita Brescia Est e proseguire sulla SS45 per la Val Sabbia, uscita Ospitaletto per la Val Trompia.

In autobus: Dalla stazione trasporto pubblico S.I.A. di Brescia prendere la linea 202 in direzione Vestone per la Val Sabbia, linea 201 verso San Colombano per la Val Trompia.

In treno: fermata Brescia sulla tratta Milano – Venezia.