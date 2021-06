Lumezzane, tir investe ciclista in galleria: arriva anche l’elicottero

(red.) Nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 giugno, un 62enne ciclista è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un tir in transito sulla provinciale 79 a Lumezzane, lungo l’arteria che porta verso la vicina Valsabbia. E’ successo dopo le 17,15 all’interno di una delle diverse gallerie che collegano la Valgobbia all’altra valle. In una di queste il ciclista stava percorrendo la strada senza alcun faro posizionato sulla due ruote e nemmeno indossando il giubbotto catarifrangente. Considerando il fatto che il tunnel sia scarsamente illuminato, sembra che il conducente del mezzo pesante con targa della Repubblica Ceca e procedendo nella stessa direzione, non si sia accorto del 62enne.

E questo è stato colpito ed è finito fuori strada. Subito sono stati allertati i soccorsi facendo arrivare sul posto due ambulanze, di cui una dei volontari di Odolo, insieme all’elicottero, i vigili del fuoco di Lumezzane e anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica. A farne le spese è stato proprio il ciclista, la cui bicicletta è andata quasi distrutta nell’incidente. Per lui si è reso necessario il trasferimento a bordo dell’elicottero in codice giallo all’ospedale di Gardone Valtrompia. A causa dell’incidente, sulla provinciale si sono formate alcune code in corrispondenza dell’orario di punta.