Concesio: cade nel torrente mentre taglia una pianta

(red.) Ha perso l’equilibrio mentre stava tagliando una pianta nei pressi sella sua cascina in una zona impervia a circa 600 metri di quota in località Valpiana Costorio, nel territorio del comune di Concesio, ed è caduto in un torrente. Era a una quarantina di metri dalla strada sterrata: il terreno in quel punto presenta delle roccette ed è molto scivoloso a causa della presenza di acqua.

La vittima è un uomo di 70 anni per il quale è scattato l’allarme alle 14,45 del pomeriggio di questa domenica Sul posto una squadra di Vigili del fuoco con uomini del soccorso alpino, i carabinieri e i soccorritori del 118. È arrivato anche l’elisoccorso di Areu di Bergamo; l’équipe sanitaria ha trattato la persona infortunata sul posto, poi l’uomo è stato trasportato per circa 200 metri, portato a bordo dell’elicottero e infine all’ospedale Civile di Brescia in codice giallo.