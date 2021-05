Punta Almana e Prealba, due persone soccorse in Valtrompia

(red.) Due interventi questo sabato per la Stazione del Cnsas soccorso alpino della Valle Trompia: la prima poco dopo le 11, per un uomo che aveva avuto un malore in località Prealba, comune di Lumezzane.

La seconda poco prima delle 15 nella zona di Punta Almana, sul versante che guarda verso il comune di Gardone Val Trompia. Una donna era scivolata in un canalone per una settantina di metri.

In entrambi i casi, le persone ferite sono state raggiunte dall’elisoccorso di Areu, che ha sempre a bordo un tecnico del Cnsas, e portate in ospedale. Le squadre territoriali erano invece pronte a intervenire in piazzola, a supporto delle operazioni.