Raccordo autostrada Valtrompia, Anas approva il progetto esecutivo

(red.) Era notizia di pochi giorni prima di giovedì 20 maggio della pressione per una richiesta affinché il raccordo autostradale della Valtrompia, nel bresciano, venisse sbloccato nell’inizio dei cantieri attraverso la nomina di un commissario. Nel frattempo, come riporta il Giornale di Brescia citando il deputato leghista Stefano Borghesi, ieri, mercoledì 19, il consiglio di amministrazione di Anas ha dato il via libera anche al progetto esecutivo dell’opera.

Progetto che tiene conto anche delle modifiche chieste dai Comuni, di cui un diverso svincolo da Concesio verso la provinciale 19 e la galleria da Codolazza di Villa Carcina verso il Termine di Lumezzane. Ora, prima che i lavori concreti possano iniziare, la partita si giocherà sull’adeguamento dei prezzi dopo che già era stato rilanciato l’aumento dei costi delle materie prime dall’inizio del 2021. Secondo il programma, tra poco più di un mese, alla fine di giugno, dovrebbero iniziare i lavori per scavare la galleria di 7 chilometri verso il Termine di Lumezzane.