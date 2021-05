Brescia, è morta la dottoressa Miriam Schena: aveva 62 anni

(red.) L’altro giorno, lunedì 10 maggio, è morta a 62 anni la dottoressa Miriam Schena, molto conosciuta in Valtrompia di dove era originaria. Nata a Gardone, si era laureata in Medicina e Chirurgia a Brescia e specializzandosi tra Parma e la nostra città. La professionista era anche nota per aver lavorato nell’ambito sociale a favore dei bambini e della ricerca per curare i tumori. Tanto che nel 2004 aveva aperto la onlus “Associazione Musica insieme”. E la sua morte ha raccolto attestati di cordoglio da ogni parte, soprattutto dalla Valtrompia che le aveva dato i natali. Oggi pomeriggio, mercoledì 12 maggio, alle 15,30 sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nascente a Fiumicello di Brescia, poi la sepoltura nel cimitero unico di Lumezzane.